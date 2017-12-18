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Налоговая реформа в США - лучший подарок к Рождеству


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США завершили торги в пятницу на рекордно высоких уровнях. S&P500 (+0,90%) и DJ-30 продлили серию позитивных недельных закрытий до четырех.

Рынок довольно чувствительно реагировал на прохождение налогового законопроекта в Вашингтоне. Любые новости, которые можно было рассматривать как прогресс в этом процессе, подогревали интерес к покупкам акций. Доллар также получил поддержку и укрепился на этих новостях. В частности, в паре с евро он вырос от 1,1778 до1,1758. По итогам недели доллар опередил европейскую валюту на 0,1%. 

Из важных макроданных выделим информацию о динамике промышленного производства в Соединенных Штатах, которое в ноябре выросло на 0,2%, что оказалось ниже ожиданий. 

Индекс производственного сектора Нью-Йорка (Empire State index) в декабре понизился до 18 пунктов от 19,6 в ноябре. Это соответствовало ожиданиям. 

Цена золота немного выросла, и февральский фьючерс на него закрылся на уровне $1257,50 за унцию. За неделю золото подорожало на 0,7%, что случилось впервые в этом месяце. 

Цены на нефть поднимались, но остались в минусе третью неделю подряд на фоне опасений, связанных с ростом добычи в США. Февральский фьючерс на  WTI стал дороже на 0,5%, $57,30 за баррель. Сегодня фьючерсы на черное золото растут на 0,8%.  

Ровно через неделю в США будет праздноваться Рождество, а до этого дня, по заверениям Трампа, должен быть принят закон о налогах. Голосование по нему пройдет в середине этой недели. Если реформа действительно будет принята, это станет самой большой победой нового президента и республиканцев. Только изменения в налоговом законодательстве сейчас способны продвинуть индексы на новые максимумы, остальные важные события этого года уже случились. ФРС повысила ставку, улучшила прогноз по ВВП, а американские корпорации ждут роста выручки в текущем квартале. Инвесторы рассчитывают, что закон будет принят, поэтому фьючерсы на индексы США за несколько часов до открытия прибавляют в цене порядка 0,4%. Полагаем, что по итогам торгов индекс S&P500 подрастет примерно на 0,5% и закроется выше 2680 пунктов. 

В 18:00 мск будет опубликован индекс рынка жилья NAHB. Ждем, что значение показателя не изменится по сравнению с прошлым месяцем, но останется вблизи максимумов. Статистика положительно повлияет на котировки строительных компаний, таких как DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM), а также ETF сектора в целом (XHB).

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