Рубль поддерживают налоги и слабый доллар

Дифференциал по ставкам после недавнего ужесточения политики в США и снижения стоимости заимствования в России сузился, но пока участники рынка решили сосредоточиться на локальных факторах, что дает преимущество нашей валюте.

В числе этих факторов – стартовавший в минувшую пятницу налоговый период. Причем в этот раз в связи с приближающимися новогодними праздниками экспортеры могут проявить активность раньше, что создает условия для укрепления позиций нашей валюты в ближайшие дни, частично нивелируя негатив от более масштабных интервенций Минфина в этом месяце.

Также в пользу рубля играет практически повсеместное отступление доллара. Участники рынка фиксируют прибыль в ожидании решающего голосования по налоговой реформе. Несмотря на то что на минувших выходных два высокопоставленных сенатора-республиканца выразили уверенность в принятии законопроекта, в рядах трейдеров нет полной уверенности в успехе инициативы Трампа, что выражается в фиксации прибыли по длинным долларовым позициям.

Голосование по реформе, с другой стороны, представляет собой основной фактор риска для российской валюты на ближайшие дни. Учитывая осторожные ожидания игроков, в случае одобрения плана доллар укрепится повсеместно, что способно надавить на рубль в рамках первоначальной реакции рынка. Впрочем, здесь будут важны детали. Если финальная форма закона будет сильно отличаться от первоначального варианта документа, потенциал роста «американца» будет ограниченным, а сама реакция – непродолжительной.