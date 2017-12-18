ПСБ: еще один системно значимый банк попал в Фонд консолидации ЦБ РФ

Выпущенный пресс-релиз в целом похож на те, которые сопровождали санации ФК Открытие и БИНБАНКа, как следствие, можно полагать, что аналогичный подход будет реализован регулятором в отношении ПСБ: держатели старшего долга не пострадают.

Обязательства по субординированному долгу (как выпущенному до 1 марта 2013 г., так и позже, вне зависимости от наличия условия loss absorption), вероятно, будут списаны в объеме, соответствующем возникшему дефициту капитала. Исходя из отчетности за 3 кв. по МСФО, мы оценивали кредиты с признаками обесценения в 215 млрд руб. (28% портфеля), при этом в год банк за счет процентного и комиссионного дохода способен был направлять в резервы 20-30 млрд руб. (10-14% от проблемных кредитов). Отметим, что такой уровень восстановления и небольшой объем связанного кредитования (20% от капитала, рассчитанного в соответствии с Базель 3) свидетельствуют о том, что в целом ситуация в ПСБ выглядит лучше, чем в крупных банках, ранее санированных ЦБ РФ.

Согласно данным СМИ, регулятор направил банку предписание с требованием доначислить резервы на 104 млрд руб., что меньше нашей косвенной оценки кредитов с признаками обесценения, но существенно превышает размер базового капитала у ПСБ (на 1 ноября по РСБУ составлял 77 млрд руб.).

Таким образом, все субординированные кредиты, которые учитываются в капитале в размере 38,6 млрд руб., скорее всего, будут списаны полностью. Котировки спроса на покупку всех субордов опустились ниже 10% от номинала (в частности, до 2% от номинала по бессрочным PROMBK @ 8,75%, которые были размещены в этом году на 500 млн долл.). Также пострадали и котировки старших необеспеченных бондов PROMBK 19 @ 5,25%, они опустились с 99% до 96,7% от номинала, что соответствует YTM 7,2%.

Мы исходим из предположения, что ЦБ РФ не станет списывать старший долг (как это было в случае ФК Открытия и БИНБАНКа), и считаем старший выпуск PROMBK 19 интересным для покупки.