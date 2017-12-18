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ПСБ: еще один системно значимый банк попал в Фонд консолидации ЦБ РФ


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
В конце прошлой недели ЦБ РФ принял решение провести меры по предупреждению банкротства ПАО Промсвязьбанк (ПСБ), при этом на УК Фонда консолидации банковской системы возложена функция временной администрации (мораторий на удовлетворение обязательств банка не вводится, гарантируется непрерывность деятельности, учитывая системную значимость банка).

Выпущенный пресс-релиз в целом похож на те, которые сопровождали санации ФК Открытие и БИНБАНКа, как следствие, можно полагать, что аналогичный подход будет реализован регулятором в отношении ПСБ: держатели старшего долга не пострадают.

Обязательства по субординированному долгу (как выпущенному до 1 марта 2013 г., так и позже, вне зависимости от наличия условия loss absorption), вероятно, будут списаны в объеме, соответствующем возникшему дефициту капитала. Исходя из отчетности за 3 кв. по МСФО, мы оценивали кредиты с признаками обесценения в 215 млрд руб. (28% портфеля), при этом в год банк за счет процентного и комиссионного дохода способен был направлять в резервы 20-30 млрд руб. (10-14% от проблемных кредитов). Отметим, что такой уровень восстановления и небольшой объем связанного кредитования (20% от капитала, рассчитанного в соответствии с Базель 3) свидетельствуют о том, что в целом ситуация в ПСБ выглядит лучше, чем в крупных банках, ранее санированных ЦБ РФ.

Согласно данным СМИ, регулятор направил банку предписание с требованием доначислить резервы на 104 млрд руб., что меньше нашей косвенной оценки кредитов с признаками обесценения, но существенно превышает размер базового капитала у ПСБ (на 1 ноября по РСБУ составлял 77 млрд руб.).

Таким образом, все субординированные кредиты, которые учитываются в капитале в размере 38,6 млрд руб., скорее всего, будут списаны полностью. Котировки спроса на покупку всех субордов опустились ниже 10% от номинала (в частности, до 2% от номинала по бессрочным PROMBK @ 8,75%, которые были размещены в этом году на 500 млн долл.). Также пострадали и котировки старших необеспеченных бондов PROMBK 19 @ 5,25%, они опустились с 99% до 96,7% от номинала, что соответствует YTM 7,2%.

Мы исходим из предположения, что ЦБ РФ не станет списывать старший долг (как это было в случае ФК Открытия и БИНБАНКа), и считаем старший выпуск PROMBK 19 интересным для покупки.

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