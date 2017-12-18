Рождественское ралли в США выходит на финишную прямую

Информация о том, что объединительный комитет Сената и Конгресса США пришел к единому взгляду на yалоговую реформу Трампа вызвал прилив дополнительного энтузиазма, и инвесторы в пятницу бросились покупать сначала то, что ранее упало, потом то, что еще недостаточно выросло, и, наконец, то, что вообще можно было бы теоретически купить. Короче, скупали все оптом и в розницу. За редким исключением.

К категории редких исключений по итогам торгов пятницы можно, пожалуй, отнести все акции сектора нефтедобывающих компаний, которые потеряли в среднем около 2% своей стоимости. А среди отдельных акций одним из главных лузеров дня безусловно стали акции Oracle Corporation (ORCL, -3,77%), потери которых вызваны явно негативной реакцией участников рынка на вышедшую накануне вечером квартальную отчетность. Впрочем, ничего неожиданного в этом нет, и многие аналитики ранее выражали сомнение в том, что Oracle сейчас способен эффективно бороться за место под солнцем.

Достаточно значительные потери понесли также акции еще одной знаковой компании - Starbucks (SBUX, - 2, 36%). Распродажа этих акций была вызвана появившейся информацией о значительном снижении продаж кофе в дневные и вечерние часы. И ответа на вопрос, почему американцы стали пить меньше кофе вечером, пока нет.

Но все же это были единичные провалы, и в целом, как было сказано выше, на рынке царил сплошной позитив. И очередные исторические максимумы во всех трех основных американских индексах - яркое тому подтверждение.

Ну, а лучшими по итогам недели стали безусловно акции меднорудной компании Freeport - McMoRan (FCX, +3,88). На фоне 5-ти процентного роста цен на медь, которые находятся сейчас вблизи своих максимумов с сентября 2014 года, акции этой компании за прошедшую неделю выросли почти на 13%, а за последние 2 недели - почти на четверть.

Ожидания рынка 18 декабря

Оптимизм царит на всех рынках. Лучшего подарка к Рождеству и не придумаешь. Сегодня открывается фактически последняя по-настоящему деловая неделя уходящего года. И открывается она с надеждой в самое лучшее. Фактически, все рынки - и финансовые, и товарные - окрашены в зеленый цвет. Наверное, сейчас - это цвет новогодних елей, елок и сосен. Основным фактором оптимизма и, соответственно, роста являются надежды участников рынка на запуск налоговой реформы в США уже в самом ближайшем будущем. И осталось только утвердить единый согласительный документ от Сената и Конгресса и отдать закон о налоговой реформе на подпись Трампу. Все надеются, что это произойдет в конце этой недели. И тогда это действительно будет самым настоящим и ценным подарком к Рождеству. И весь рынок ждет, надеется и верит…

Так что сегодня мы с очень большой вероятностью увидим продолжение пятничного пиршества биржевых быков, героически затаскивающих индексы на какие-то совсем уж заоблачные высоты, которые еще пару месяцев назад вообще никому не снились.

Что касается каких-то конкретных инвестидей на сегодня, то можно прогнозировать небольшую остановку и вполне вероятно - коррекцию в сильно выросших акциях Freeport - McMoRan (FCX). Также на фоне дорожающей нефти можно ожидать неплохого позитива в акциях нефтедобывающих компаний, которые в пятницу понесли значительные потери.

Ну, и кроме этого, рекомендуется обратить особое внимание на акции Micron Technology (MU), которая завтра по окончанию торгов опубликует свой очередной квартальный отчет. Компания Micron уже приучила инвесторов к хорошим новостям и сейчас с очень большой вероятностью можно ожидать также выхода позитивных данных. В связи с этим многие инвесторы сегодня и завтра предпочтут заходить в эти акции и, следовательно, можно ожидать их роста.