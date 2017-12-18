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Следующее снижение ставки ЦБ РФ состоится в марте


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
В пятницу ЦБ неожиданно для рынка понизил ключевую ставку на 50 б. п. - до 7,75%.

В качестве главного обоснования этого шага регулятор отметил продление сроков соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, тогда как мнение ЦБ о факторах, связанных с инфляцией, существенно не изменилось. Банк также уточнил свой прогноз, допустив "возможность некоторого снижения ключевой ставки в первой половине 2018 года". Мы ожидаем, что в 2018 году ставка будет понижена в общей сложности на 100 б. п. и следующее снижение произойдет в марте. 

В преддверии пятничного решения рынок единодушно ожидал снижения ставки на 25 б. п. до 8%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что пятничное решение идет вразрез с ожиданиями рынка. По ее словам, до моратория на официальные комментарии от ЦБ рынок разделился на два лагеря - за снижение на 25 б. п. и за сокращение на 50 б. п., поэтому представители ЦБ перед заседанием не просигнализировали о возможности более существенного снижения ставки. 

ЦБ по-прежнему считает, что снижение инфляционных ожиданий "остается неустойчивым и неравномерным", но инфляционные ожидания стали менее чувствительными к "изменениям ценовой конъюнктуры". Судя по всему, пока ЦБ придает этому фактору меньшее значение, предпочитая сосредоточиться на других факторах. 

Похоже, регулятор пересмотрел свое мнение о допустимом уровне инфляции и вполне возможно, что теперь он считает некомфортным даже рост потребительских цен менее 2,5%. В октябрьском заявлении ЦБ инфляция в 2,7% оценивалась как уровень "вблизи 4%", но в прошлую пятницу регулятор отказался от такой формулировки, при том что инфляция сейчас составляет около 2,5%. Тем не менее две недели назад Эльвира Набиуллина отметила, что текущая инфляция находится "вблизи таргета". 

Главным обоснованием более существенного снижения ставки является заложенная в модель более высокая цена нефти на 2018 год с учетом недавних договоренностей ОПЕК+ о продлении срока сокращения добычи нефти. В рамках базового сценария ЦБ повысил прогноз цены Юралз до $55/барр. с $44/барр. Хотя это абсолютно обоснованный шаг, странно, что о нем не было упомянуто в преддверии пятничного заседания. К тому же участники рынка уже давно учитывают продление договоренностей ОПЕК+.

Тем не менее регулятор также отметил, что новый вариант бюджетного правила снизит зависимость экономики от волатильности цен на нефть. ЦБ по-прежнему считает цену нефти одним из среднесрочных рисков.

Нам представляется, что, понизив ставку на 50 б. п., ЦБ, возможно, предпочел поспешить со смягчением денежно-кредитной политики, т. к. в начале следующего года общий фон для этого может оказаться более сложным. Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не изменил траекторию на смягчение денежно-кредитной политики, а, скорее, скорректировал уровень ключевой ставки.

В своем заявлении ЦБ изменил формулировку, отметив "возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года", тогда как в предыдущем заявлении говорилось о том, что это произойдет "на ближайших заседаниях". По-видимому, тем самым регулятор хочет ограничить ожидания значительного смягчения денежно-кредитной политики, но оставить возможность для снижения ставки по мере необходимости.

Несмотря на более существенное, чем предполагалось, снижение ставки в прошлую пятницу, мы по-прежнему считаем, что в 2018 году она будет понижена в общей сложности на 100 б. п. - до 6,75%. При этом вполне вероятно, что ЦБ пропустит февральское заседание и следующее снижение ставки состоится в марте, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

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