Теханализ: "Транснефть"

Весь 2013 и 2014 год акции торговались в узком восходящем канале, периодически касаясь то до верхней, то до нижней границы канала. Вторая половина 2014 года для данных акций стала переломным моментом: котировкам удалось пробить верхнюю границу канала с ускорением, и преодолеть психологическую отметку в 100 000 рублей за одну акцию. После этого в данной бумаге наблюдался явный позитив - акции прибавляли в стоимости почти каждый квартал без существенных коррекций. Самый мощный импульс произошел в начале 2016 года, когда котировки в моменте поднялись выше 250 000 рублей, тем самым еще раз преодолев верхнюю границу уже нового восходящего канала. После данного импульса последовала сильная и затяжная коррекция, которая увела котировки ниже 150 000 рублей. Данная коррекция длилась почти целый год, и лишь в конце 2016 года мы вновь увидели позитивные сигналы. К началу 2017 года акции торговались уже выше уровня в 200 000 рублей.

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Первые два квартала текущего 2017 года акции падали в нисходящем коридоре, периодически достигая то верхней, то нижней границы коридора. В июне 2017 года акции остановились в своем падании на отметке в 160 000 рублей, после чего «быки» взяли инициативу в свои руки и повели котировки вверх. Ждать долго не пришлось, и уже в сентябре акциям удалось пересилить негатив и выйти из нисходящего тренда. Третий и четвертый квартал акции находятся в очень узком боковом коридоре, где линией поддержки являться котировка в 175 000 рублей. Если акции пробьют отметку в 170 тысяч рублей и закрепятся там, то акции могут скорректироваться к своим локальным минимум в 160 тысяч рублей, где они будут смотреться более привлекательнее что бы добавить их в свой инвестиционный портфель.