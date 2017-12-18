FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Теханализ: "Транснефть"


Рынки
Павел Чичканов
Павел Чичканов
управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
С 2013 года привилегированные акции Транснефти торговались в районе 65000 рублей.

Весь 2013 и 2014 год акции торговались в узком восходящем канале, периодически касаясь то до верхней, то до нижней границы канала. Вторая половина 2014 года для данных акций стала переломным моментом:  котировкам удалось пробить верхнюю границу канала с ускорением, и преодолеть психологическую отметку  в 100 000 рублей за одну акцию. После этого в данной бумаге наблюдался явный позитив - акции прибавляли в стоимости почти каждый квартал без существенных коррекций. Самый мощный импульс произошел в начале 2016 года, когда котировки в моменте поднялись выше 250 000 рублей, тем самым еще раз преодолев верхнюю границу уже нового восходящего канала. После данного импульса последовала сильная и затяжная коррекция, которая увела котировки ниже 150 000 рублей. Данная коррекция длилась почти целый год, и лишь в конце 2016 года мы вновь увидели позитивные сигналы. К началу 2017 года акции торговались уже выше уровня в  200 000 рублей.

График
График

Первые два квартала текущего 2017 года акции падали в нисходящем коридоре, периодически достигая то верхней, то нижней границы коридора. В июне 2017 года акции остановились в своем падании на отметке в 160 000 рублей, после чего «быки» взяли инициативу в свои руки и повели котировки вверх. Ждать долго не пришлось, и уже в сентябре акциям удалось пересилить негатив и выйти из нисходящего тренда. Третий и четвертый квартал акции находятся в очень узком боковом коридоре, где линией поддержки являться котировка в 175 000 рублей. Если акции пробьют отметку в 170 тысяч рублей и закрепятся там, то акции могут скорректироваться к своим локальным минимум в 160 тысяч рублей, где они будут смотреться более привлекательнее что бы добавить их в свой инвестиционный портфель.

График
График

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ