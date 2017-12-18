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Большее снижение ключевой ставки ЦБ должно поддержать экономику


Рынки
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Центральный Банка неожиданно снизил в пятницу ставку на 50 бп, а не на 25 бп, как ожидали практически все опрошенные перед заседанием аналитики.

Агрессивный шаг ЦБ обосновал пересмотром прогноза по ценам на нефть на 2018 год (с 44 до 55 долл./бар.) в связи с продлением сделки ОПЕК. Как следствие, инфляционные риски, связанные с потенциальным ослаблением валютного курса, снизились, создав, с точки зрения ЦБ, пространство для снижения ставки.

Решение снизить ставку до публикации в конце января отчета о потенциальных эффектах распространения санкций на российский суверенный долг довольно сильно нас удивило. Тем более, что ранее ЦБ воздерживался от резких действий до окончательного решения по сделке ОПЕК, исход переговоров по которой был, на наш взгляд, более прогнозируем, чем содержание дополнительных документов по санкционной тематике.

Не последнюю роль в решении ЦБ, вероятно, сыграла слабая динамика экономической активности в последние месяцы. В частности, в промышленном производстве по итогам ноября был зафиксирован резкий спад (-3,6% г/г) после нулевой динамики в октябре. Завершение ряда проектов, поддерживаемых бюджетным финансированием, более высокая среднемесячная температура в ноябре 2017 года, а также высокая база прошлого года (в ноябре 2016 рост промышленности резки возрос до 3.4%) объясняют слабую динамику промышленного производства.

В последние предвыборные месяцы выбор в пользу более мягкой денежно-кредитной политики, вероятно, призван частично сгладить негативный эффект продолжения консолидации бюджета. После резкого снижения ставки в декабре в феврале ЦБ, вероятно, сделает паузу.

Рубль, пока не отреагировавший на резкое снижение ставки, может оказаться под дополнительным давлением на последней неделе года после завершения налогового периода.

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