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ОФЗ: наклон кривой продолжает расти


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Мы не раз отмечали, что, по нашим оценкам, рынок ОФЗ уже давно торгуется из расчета снижения ключевой ставки до 7% к концу 2018 г.

Однако в пятницу большинство участников рынка ожидали, что ставка будет снижена на 25 бп. Утренние торги прошли при низкой активности игроков и минимальной волатильности котировок. Однако решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 бп воодушевило иностранных инвесторов, начавших скупать короткие и среднесрочные бумаги, в результате чего к окончанию сессии доходности в этой части кривой снизились на 7–9 бп.

В то же время дальний отрезок сместился вниз лишь на 4–5 бп, т.к. здесь покупки нерезидентов в значительной мере уравновешивались фиксацией прибыли локальными игроками. ОФЗ-26221 (YTM 7.79%) отстал от рынка, снизившись в доходности на 2 бп. Спред между 2- и 10-летними бумагами в пятницу достиг 40 бп (+2 бп) – максимума с конца 2014 г. Облигации с плавающим купоном закрылись ростом котировок на 0.1–0.2 пп; флоутер ОФЗ-29012 смотрелся несколько сильнее (+0.3 пп в цене).

На наш взгляд, спрос на флоутеры мог стать следствием технических факторов. Во-первых, флоутеры – инструменты, платящие среднюю ставку RUONIA (+премия) за последние шесть месяцев, а снижение ставки привело к временному увеличению carry. Во-вторых, на следующей неделе наступает срок погашения флоутера ОФЗ-24018, и как минимум часть высвободившихся средств наверняка будет направлена на покупку других бумаг с плавающим купоном. В остальном же более быстрое снижение ключевой ставки, на наш взгляд, негативно для флоутеров. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 укрепился на 0.1 пп, до 96.4, однако вмененная инфляция все равно снизилась на 2 бп, составив 3.90%.

Благодаря улучшению аппетита к риску на рынке ЮАР длинные облигации страны снизились в доходности на 18 бп. В то же время бумаги Турции и Мексики закрылись в минусе, прибавив в доходности порядка 10 бп.

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