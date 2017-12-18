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Денежный рынок: снижение ставок в ответ на решение ЦБ


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В преддверии заседания совета директоров Банка России ставки денежного и валютного рынков торговались из расчета снижения ключевой ставки на 25 бп, и объявление решения вызвало вполне закономерное ралли.

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа снизилась до 7.06% (−7 бп), а закрытие произошло на отметке 6.60%. Наклон кривой NDF увеличился: 3-месячная и 6-месячная ставки опустились на 17 бп и 10 бп, до 6.36% и 6.61% соответственно. Более длинные ставки NDF снизились менее значительно. Ближний и средний отрезки кривой кросс-валютных свопов сместились вниз на 4–6 бп, в дальнем сегменте движение составило ±2 бп. Годовая ставка процентного свопа опустилась на 17 бп (до 7.91%), остальные снизились на 8–12 бп. Ставки однодневного репо под залог ОФЗ отреагировали на более существенное, чем ожидалось, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ снижением на 40–50 бп, до 7.4%. Ставка RUONIA в четверг составила 7.85% (−12 бп).

Между тем бюджет продолжает снабжать банковскую систему ликвидностью: накопленный с начала месяца дефицит консолидированного бюджета составляет около 870 млрд руб. Ближе к концу декабря он, вероятно, несколько сократится в связи с уплатой налогов, однако на этот раз «налоговый эффект» будет менее выраженным, чем в предыдущие месяцы, т.к. на вторую половину декабря приходится и значительное увеличение бюджетных расходов. Банк России в свою очередь продолжает стерилизовать избыточную ликвидность через депозитные аукционы тонкой настройки.

В пятницу на аукцион 3-дневных депозитов при лимите в 410 млрд руб. заявок от банков поступило на 567 млрд руб., в результате чего по сравнению с предыдущим аукционом средневзвешенная ставка снизилась на 4 бп (до 8.19%). В свою очередь Федеральное казначейство в рамках однодневного репо предоставило банкам 71 млрд руб. – на 100 млрд руб. меньше, чем в четверг.

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