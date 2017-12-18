Суверенные еврооблигации РФ по итогам недели показали разнонаправленную динамику

Доходность базового актива практически не менялась, но ее снижение накануне вечером обеспечивало слабо позитивный фон. Лишь к вечеру, после открытия торгов в США, суверенные выпуски начали дорожать и по итогам дня, как и бумаги других развивающихся рынков, смогли выйти в небольшой плюс. Рост котировок длинных еврооблигаций РФ составил 0,3 п.п., а среднесрочных – 0,1 п.п. По итогам недели динамика оказалась разнонаправленной, что обусловлено уплощением кривой гособлигаций США: длинные суверенные бумаги РФ выросли на 0,6–0,7 п.п. от номинала, тогда как выпуски Russia’22 (YTM 3%) и Russia’23 (YTM 3,3%) упали в цене на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно. Спреды среднесрочных российских евробондов к гособлигациям США за неделю не изменились, тогда как спреды длинных выпусков немного расширились, примерно на 4 б.п. Пятилетний CDS-спред России в пятницу сузился на 2 б.п., а за неделю – на 5 б.п. до 125 б.п., нового минимума с 2013 г. На этой неделе ключевым фактором, который будет определять движение цен российских еврооблигаций, станет налоговая реформа в США, и, если она будет одобрена Конгрессом, рост доходностей UST может оказать давление на котировки.

В корпоративном сегменте падение котировок продолжилось

В пятницу, как и в целом на прошлой неделе, корпоративные евробонды были в минусе и показали результат хуже суверенных бумаг. Исключением стали лишь выпуски Газпрома: в пятницу длинные евробонды эмитента прибавили по 0,1–0,4 п.п. от номинала, а по итогам недели отметим GAZPRU’34 (YTM 5,3%) и GAZPRU’37 (YTM 5,3%), подорожавшие на 0,8 п.п. и 1,4 п.п. соответственно. Короткие бумаги Газпрома, как и евробонды ЛУКОЙЛа, за неделю немного подешевели.

Евробонды госбанков в пятницу потеряли еще 0,1 п.п. от номинала, а за неделю в среднем просели в цене на 0,2–0,3 п.п. Хуже рынка по-прежнему выглядел «вечный» суборд ВТБ VTB’perp (YTC 6,8%), который в пятницу подешевел на 0,3 п.п., а по итогам недели – на 1,2 п.п., и спред к «вечному» суборду Альфа-Банка расширился до 60 б.п. На наш взгляд, дальнейшее падение выпуска маловероятно, и мы считаем, что он выглядит привлекательно. Несмотря на негативный фон для частных банков в связи с санацией Промсвязьбанка, «вечный» суборд МКБ в пятницу прибавил 0,4 п.п. от номинала, но по итогам недели все же оказался в минусе на 2,2 п.п., а субординированные выпуски Альфа-Банка за тот же период подешевели на 0,3–0,5 п.п. Наиболее вероятно, что суборды Промсвязьбанка будут списаны, и в целом бумаги частных банков могут продолжить показывать динамику хуже рынка.

Еврооблигации металлургического сектора в пятницу подешевели незначительно, а по итогам недели их цены упали в среднем на 0,1–0,2 п.п. Хуже выглядели бумаги Евраза, потерявшие по 0,2–0,6 п.п. от номинала.

В телекоммуникационном секторе также наблюдалось падение котировок – в пятницу оно составило 0,1 п.п. За неделю же евробонды VEON подешевели на 0,3–0,8 п.п., а МТС – на 0,2–0,4 п.п. Также отметим еврооблигации Global Ports и ГТЛК, которые на прошлой неделе потеряли 0,2–0,3 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 утром выросла, компенсировав падение, произошедшее в пятницу перед закрытием торгов в США, цены на нефть движутся вверх, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, а фьючерсы на американские индексы – в плюсе.