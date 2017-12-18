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Мнения аналитиков

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"Русгидро" приостанавливает восстановление Загорской ГАЭС-2: негативно


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Как сообщают различные источники в СМИ, Русгидро приостановит восстановительные работы на Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт, которая строится с 2008 в Московской области, но строительство не завершено, поскольку работы остановились в 2013 после частичного затопления.

С того момента Русгидро обсуждала возможность завершения строительства этой электростанции и ее ввод в эксплуатацию, учитывая, что она строится в рамках механизма ДПМ на 20 лет, а Совет рынка планирует ввод в 2019-20. Теперь проект будет временно законсервирован, Русгидро планирует завершить строительство подстанции мощностью 500 кВ и автодорог на проекте.

Новость НЕГАТИВНА для акций Русгидро. Консервация восстановления электростанции означает, что, во-первых, компании придется зафиксировать убыток от обесценения по инвестициям, вложенным в электростанцию (около 70 млрд руб.), поскольку ранее она этого не делала из-за ДПМ-контракта. Остаточная стоимость электростанции на балансе компании составляет 61 млрд руб. (на конец 2016). Тем не менее убыток по обесценению скорее всего будет намного меньше, чем если бы компания полностью отказалась от восстановления электростанции.

Во-вторых, отсрочки по вводу в эксплуатацию могут привести к штрафу от Совета рынка, согласно условиям ДПМ - однако этот вопрос может быть пересмотрен и обсужден с регуляторами рынка. Убыток по обесценению может быть зафиксирован в конце 2017, а значит оказать давление на чистую прибыль компании, которая используется в качестве базы для расчета дивидендов, что, в свою очередь, скажется на выплате дивидендов из прибыли за 2017. Поскольку компания платит дивиденды раз в год, дивиденды играют важную роль в ее инвестиционном профиле. Учитывая, что Русгидро еще не скорректировала свою дивидендную политику на разовые статьи (такие как обесценение), это может повлиять на дивиденды, которые могут оказаться ниже наших оценок 0,062 руб. на акцию.

Компания проведет День инвестора в Москве завтра, и мы ожидаем услышать конструктивные комментарии по этому вопросу.

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