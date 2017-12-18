Хотя и мы, и консенсус ожидали более мягкого сокращения на 25 б.п., решение ЦБ было нейтрально воспринято рынком, поскольку сопровождалось гораздо более мягкими прогнозами регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики. Мы подтверждаем нашу точку зрения, что ЦБ продолжит двигаться к снижению ключевой ставки до 7-7.25% к концу 2018 г.

Объемы промышленного производства в ноябре сократились на 3.6% г/г Падение, которое оказалось самым глубоким г/г за последние 8 лет, не стало для нас большим сюрпризом (мы прогнозировали -1% г/г, консенсус +0.3%). Мы связываем слабость с тремя основными факторами: сильной базой ноября 2016 г., сделкой о сокращении добычи ОПЕК+ и более теплой погодой в этом году. Данные подтверждают наши осторожные прогнозы экономического роста России на 2017 г. (+1.6% г/г) и 2018 г. (+1.8%).

Русгидро: прогноз финрезультатов за 9М17 – умеренный рост EBITDA и снижение чистой прибыли. Мы ожидаем небольшого повышения EBITDA за счет результатов Дальнего Востока и сокращения чистой прибыли в связи с ранее отраженной в отчетности неденежной переоценкой форвардного контракта с ВТБ. Комментарии от компании ожидаются завтра на Дне инвестора.

X5 Retail: одобрена сделка с О’Кей по покупке 32 супермаркетов. По нашим оценкам, супермаркеты О’Кей обеспечат прирост выручки X5 на 1.2% (RUB 15 млрд). Мы не сомневаемся в способности X5 улучшить показатели приобретенных магазинов и создавать стоимость для акционеров, небольшой размер сделки не окажет влияния на оценку ритейлера. Тем не менее, сделка подтверждает статус X5 в качестве консолидатора сектора, что позитивно для инвестиционного кейса компании.

Магнит: переговоры по приобретению ЕТК прекращены. Покупка ЕТК (153 магазина «у дома» и 3 гипермаркета совокупной площадью 62 417 кв. м) могла значительно усилить присутствие ритейлера на рынке продуктовой розницы в Красноярском крае и Хакасии. Мы полагаем, что стороны не договорились о цене.