Индексы и рубль умеренно подорожают на позитивном внешнем фоне

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает открытия рынка с умеренным повышением, около 0,3%, по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2150 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2140, 2130 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2160, 2170 пунктов, указывает он.

"Скорее всего, после умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи стабилизируется около значимого уровня 2150 пунктов. Для продолжения коррекционного подъема ему потребуется более серьезная поддержка со стороны внешнего фона", - комментирует аналитик.

Утренний плавный рост нефтяных котировок одновременно с восстановлением азиатских индексов задают умеренно позитивный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, от которого в начале торгового дня Вадим Иосуб из "Альпари" ожидает роста.

"Утреннее восстановление нефтяных котировок может способствовать укреплению рубля на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 58,2-59,4 рубля, для европейской валюты — 68,5-69,9 рубля", - добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Все три основных фондовых индекса США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне ожидания принятия проекта налоговой реформы в США.

Сегодня утром фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,21-0,38%.

Азиатские биржи преимущественно растут в пределах 0,7-1,55%, при этом шанхайский Shanghai Composite снижается на 0,33%.

Стоимость нефти на утренних торгах колеблется в районе 63,5 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,5% к предыдущим торгам).

Курс евро торгуется на уровне 1,1769 доллара против 1,1755 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился в пятницу вместе с акциями банковского сектора.

Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы подешевел на 0,39%, до 2143,99 пункта, индекс РТС - на 0,44%, до 1148,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 4 копейки, до 58,80 рубля, евро - понизился на 14 копеек, до 69,17 рубля, следует из данных Московской биржи.