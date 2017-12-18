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Мнения аналитиков

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Потенциал роста акций РФ до конца года полностью не исчерпан


Рынки
Анастасия Соснова
Анастасия Соснова
ведущий аналитик банка "Российский капитал"
 
В понедельник, 18 декабря, общий фон на рынках можно охарактеризовать как умеренно позитивный.

Американские инвесторы находятся в предвкушении окончательного голосования по налоговой реформе в США и активны в покупках. Палата представителей Конгресса США планирует во вторник, 19 декабря, одобрить законопроект о налоговой реформе и затем до конца недели провести финальное голосование по документу. 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. В то время как китайские бенчмарки пребывают на нейтральной территории, японский Nikkei вырвался вперед на фоне выхода данных по состоянию торгового баланса Японии в ноябре. Сальдо торгового баланса оказалось положительным вопреки прогнозам, что предоставило повод для оптимизма участникам японского рынка.

Нефть Brent балансирует около $63.5 за баррель, оказывая незначительную поддержку российскому рынку. В пятницу отечественный рынок акций подвергся коррекционному снижению, однако потенциал роста российских ценных бумаг до конца года мы пока не считаем полностью исчерпанным.

Курс доллара США также попытался стабилизироваться чуть ниже 59 руб./$. Между тем мы не предполагаем, что на рынке в ближайшее время могут появиться катализаторы, которые способствуют существенно более глубокому укреплению рубля.  


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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