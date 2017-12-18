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За более существенным, чем ожидалось, снижением ставки ЦБ может последовать пауза


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Центральный Банк смог удивить рынок на последнем заседании, снизив ставку сразу на 50 бп.

Мы ожидали, что регулятор будет придерживаться более плавного темпа снижения и ограничится 25 бп, рыночный консенсус также склонялся в сторону 25 бп. 

Судя по тексту пресс-релиза, основная причина «сюрприза» - существенное снижение инфляции с момента последнего заседания в конце октября и улучшение оценки среднесрочных инфляционных рисков. ЦБ полагает, что инфляция (в настоящий момент - 2,5% г/г) будет постепенно приближаться к цели 4% в течение следующего года, в том числе по мере завершения в течение 1П18 дезинфляционного влияния факторов, связанных с высоким урожаем. Регулятор отдельно выделяет продление соглашения об ограничении добычи нефти как фактор, снижающий инфляционные риски на горизонте 1 года. 

Также ЦБ в пресс-релизе смягчил оценку инфляционных ожиданий: ЦБ по-прежнему считает снижение инфляционных ожиданий неустойчивым, однако более не описывает их как «повышенные» (как в предыдущих пресс-релизах). 

Еще одним аргументом в пользу более активного смягчения ДКП могла быть слабая статистика со стороны предложения. Согласно данным Росстата, опубликованным в пятницу, промпроизводство в ноябре упало на 3,6% г/г (против ожидаемого роста в 0,5%) - это самый худший показатель с 2009. ЦБ не упомянул слабое промпроизводство в пресс-релизе, более того, регулятор повысил свой прогноз по росту ВВП в 2018 в своем базовом сценарии с 1-1,5% до 1,5-2%.

На наш взгляд, за более существенным, чем ожидали рынки, снижением ставки на последнем заседании в 2017 году может последовать пауза - как минимум в 1К18, на фоне рисков введения санкций в отношении суверенного долга. Мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке на уровне 7,0% в конце 2018, однако не исключаем пересмотра нашей «цели» по ставке в 1К18, если опасения по поводу санкций не подтвердятся.

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