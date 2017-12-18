За более существенным, чем ожидалось, снижением ставки ЦБ может последовать пауза

Мы ожидали, что регулятор будет придерживаться более плавного темпа снижения и ограничится 25 бп, рыночный консенсус также склонялся в сторону 25 бп.

Судя по тексту пресс-релиза, основная причина «сюрприза» - существенное снижение инфляции с момента последнего заседания в конце октября и улучшение оценки среднесрочных инфляционных рисков. ЦБ полагает, что инфляция (в настоящий момент - 2,5% г/г) будет постепенно приближаться к цели 4% в течение следующего года, в том числе по мере завершения в течение 1П18 дезинфляционного влияния факторов, связанных с высоким урожаем. Регулятор отдельно выделяет продление соглашения об ограничении добычи нефти как фактор, снижающий инфляционные риски на горизонте 1 года.

Также ЦБ в пресс-релизе смягчил оценку инфляционных ожиданий: ЦБ по-прежнему считает снижение инфляционных ожиданий неустойчивым, однако более не описывает их как «повышенные» (как в предыдущих пресс-релизах).

Еще одним аргументом в пользу более активного смягчения ДКП могла быть слабая статистика со стороны предложения. Согласно данным Росстата, опубликованным в пятницу, промпроизводство в ноябре упало на 3,6% г/г (против ожидаемого роста в 0,5%) - это самый худший показатель с 2009. ЦБ не упомянул слабое промпроизводство в пресс-релизе, более того, регулятор повысил свой прогноз по росту ВВП в 2018 в своем базовом сценарии с 1-1,5% до 1,5-2%.

На наш взгляд, за более существенным, чем ожидали рынки, снижением ставки на последнем заседании в 2017 году может последовать пауза - как минимум в 1К18, на фоне рисков введения санкций в отношении суверенного долга. Мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке на уровне 7,0% в конце 2018, однако не исключаем пересмотра нашей «цели» по ставке в 1К18, если опасения по поводу санкций не подтвердятся.