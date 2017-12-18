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Ожидается позитивное открытие торгов и рост индексов РФ в пределах 0,5%


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0,3% до 63,40 долл., по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,2 до отметки 2687п, азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон умеренно-позитивный.

Российский рубль по отношению к доллару практически не отреагировал на снижение на 50 пунктов ставки ЦБ РФ. Регулятор удивил многих, риск более жестких санкций в феврале, на наш взгляд, подтолкнул Центральный банк на данное решение. 

В пятницу республиканцы обеих палат достигли согласия по налоговой реформе. В финальном совместном законопроекте снижение ставки налога на прибыль предприятий предполагается с 35% до 21%. Законопроект также предусматривает отмену альтернативного минимального налога для предприятий и удвоение стандартного вычета для частных лиц. В то же время максимальная ставка налога на доходы физлиц будет снижена с 39,6% до 37%. 

Индексы американских бирж обновили исторические значения, новогоднее ралли за океаном идет полных ходом. 

Российские индексы закрыли пятницу снижением, РТС потерял 0,44%, ММВБ опустился на 0,39%. Противостояние «Роснефти» и АФК «Система» продолжает негативно сказываться на настроениях инвесторов, хотя бумаги МТС в настоящие время выглядят очень привлекательными.

Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов на Московской бирже и рост индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции: «Роснефти», «Акрона» и «Мечела».

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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