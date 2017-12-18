Ожидается позитивное открытие торгов и рост индексов РФ в пределах 0,5%

Российский рубль по отношению к доллару практически не отреагировал на снижение на 50 пунктов ставки ЦБ РФ. Регулятор удивил многих, риск более жестких санкций в феврале, на наш взгляд, подтолкнул Центральный банк на данное решение.

В пятницу республиканцы обеих палат достигли согласия по налоговой реформе. В финальном совместном законопроекте снижение ставки налога на прибыль предприятий предполагается с 35% до 21%. Законопроект также предусматривает отмену альтернативного минимального налога для предприятий и удвоение стандартного вычета для частных лиц. В то же время максимальная ставка налога на доходы физлиц будет снижена с 39,6% до 37%.

Индексы американских бирж обновили исторические значения, новогоднее ралли за океаном идет полных ходом.

Российские индексы закрыли пятницу снижением, РТС потерял 0,44%, ММВБ опустился на 0,39%. Противостояние «Роснефти» и АФК «Система» продолжает негативно сказываться на настроениях инвесторов, хотя бумаги МТС в настоящие время выглядят очень привлекательными.

Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов на Московской бирже и рост индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции: «Роснефти», «Акрона» и «Мечела».