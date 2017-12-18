Прогноз по росту промпроизводства РФ по итогам 2017 года снижен до 1,3-1,4%

После значительного замедления промышленности в октябре ноябрь стал откровенно провальным месяцем. При этом особенно неприятной неожиданностью стало резкое падение производства в обрабатывающем секторе. Мы полагаем, что отчасти снижение производства могло быть вызвано нежеланием предприятий наращивать запасы готовой продукции на фоне растущей неопределенности в отношении дальнейших перспектив российской экономики. Кроме того, существенным сдерживающим фактором в обрабатывающей промышленности остается все еще относительно высокий курс рубля.

Снижение добычи газа, а также падение производства электрической и тепловой энергии связаны с относительно теплой погодой в ноябре (в частности, в Москве ноябрь 2017 г. оказался теплее ноября прошлого года в среднем на 1,5 °С), а снижение добычи нефти связано с действием соглашения ОПЕК+, которое было продлено на заседании картеля 30 ноября.

Поскольку в декабре погода остается все еще достаточно теплой, спад в добывающем секторе и секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром, по нашему мнению, продолжится в ближайшем будущем.

Хотя мы ожидаем умеренного ослабления рубля к бивалютной корзине в среднесрочной перспективе, в ближайшее время российская валюта, по всей видимости, все еще будет достаточно сильной, несмотря на динамичное снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Таким образом, в следующие два-три месяца темпы роста промпроизводства, согласно нашим оценкам, останутся низкими. По итогам года рост может составить всего лишь 1,3–1,4%, что ниже нашего текущего прогноза на уровне 1,6%.