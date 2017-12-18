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Отчетность FedEx и Red Hat окажет поддержку индексу S&P на этой неделе


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
Американские фондовые индексы на минувшей неделе росли под влиянием сделок M&A, отмены сетевого нейтралитета, ожиданий снижения налогов в США, отчётности в сфере высоких технологий, а также на большей определённости в планах ФРС, нежели чем у ЕЦБ.

Индекс Dow 30 вырос на +1,3% до 24651,74 пункта, и индекс S&P 500 увеличился на +0,9% до 2675,81 пункта. Золото приостановило рост около $1255,85 за унцию, и доходность 10-летних трежерис упала до 2,36%, так как инвесторы верят в способность властей США договориться по поводу принятия плана снижения налогов, ставки на которое значительно выше 50%. 

Цена эталонного сорта нефти Брент пока не падает вопреки росту добычи в США и увеличению числа буровых в Америке до 747 (+46,5% в год), стабилизацию цен около $63,35 за баррель можно объяснить трещиной на трубопроводе в Северном море, падением запасов и небольшим уменьшением количества нефтяных вышек на последней отчётной неделе (-1).  

Прошедшая неделя порадовала отчётностью Adobe и Costco, планами покупки компанией Disney части активов Мёрдока. Во вторник после закрытия, помимо уже упоминавшейся нами Micron, выходит отчётность FedEx и Red Hat. 

Компания FedEx (Nyse: FDX) может получить поддержку от предпраздничных посылок, как часто бывало с тех пор, как она появилась на рынке почтовых услуг в 1971 году. Консервативным инвесторам, выбирающим устойчивый рост, нравится, что FedEx имеет крупную капитализацию $64,37 млрд, и стоимость предприятия к выручке 1,24 против 1,8 у UPS, при нормальной для S&P EV/EBITDA 9,16 против 14,7 у UPS и цене к будущей прибыли 15,84, по сравнению с 19,8 у S&P 500. Выручка компании FedEx за год достигает $60,95 млрд, рентабельность акционерного капитала +18,71%. Операционный денежный поток $4,55 млрд, при чистых обязательствах перед кредиторами по долгосрочным бумагам в отношении к акционерному капиталу только 0,935. Для таких бумаг нынешние $240 не предел, если завтра после закрытия отчётность будет позитивная, пока консенсус предполагает рост EPS до $2,88 против $2,80 в том же квартале годом ранее.

Разработчик софта Red Hat (Nyse: RHT), который на рынке уже 24 года, не перестаёт удивлять. Компания начинала с платформ на основе Linux. Хорошо известны коммерческая версия Red Hat Enterprise Linux, система OpenStack для создания собственного облака и, может, чуть менее известна Red Hat Satellite. Теперь Red Hat выгодно торгует подпиской на облачные сервисы, услуги хранения данных, визуализации. Cегодня это компания с капитализацией $22,83 млрд. Операционная рентабельность достигает +15%, валовая рентабельность - +85,2%. Каждый доллар акционерного капитала приносит +23,30 чистой прибыли. Это по-настоящему мировая компания с 10500 сотрудников. За полгода ценные бумаги этого бренда выросли на +42,53% и торгуются в районе $128,8. В Mizuho ждут роста этих бумаг до $140. Прогноз по финансовому результату на акцию 70 центов против 61 в том же периоде годом ранее.

Инвесторы, выбирающие диверсификативные бумаги международных компаний высоких технологий, были, главным образом, в плюсе в этом году и, вероятно, останутся в зелёной зоне в следующем. Устойчивость бизнес-моделей крупных компаний окажет поддержку котировкам Red Hat и FedEx.

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