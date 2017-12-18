Внешний позитив толкнет российские активы вверх

Так, рынок энергоносителей пытается возобновить восходящую динамику. На фоне данных от Baker Hughes, показавших снижение количества работающих нефтяных буровых установок на 4 шт., нефть марки Brent смогла подняться в район 63,5 доллара за баррель. Также «быки» будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. По итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,6% и 0,9% соответственно.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,4%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение: на фоне отличных данных по торговому балансу страны японский Nikkei225 растет на 1,6%, китайский Shanghai Composite, напротив, снижается на 0,2%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивного открытия на российском рынке, что позволит индексу МосБиржи уже в первые минуты преодолеть сопротивление, расположенное на отметке 2150 пунктов. С открытия Европы, где также возможна позитивная динамика основных индексов, «быки» попытаются развить свой успех и закрепиться над этой отметкой.

В середине дня внимание игроков будет обращено на блок важной статистики по еврозоне, в частности на данные по инфляции, которые могут оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках. Также не стоит сбрасывать со счетов и рынок энергоносителей, где мы ожидаем продолжения восстановления и выход нефти марки Brent в район 64 долларов, что поддержит покупки в наших акциях.

Во второй половине торгов, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, мы не исключаем перехода, как основных мировых площадок, так и российского рынка, в консолидацию у достигнутых значений. В результате индекс МосБиржи закончит торги у максимумов дня.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. При этом российская валюта будет поддержана ситуацией на рынке энергоносителей и приближением налогового периода. В результате уже в первые часы доллар может отступить в район 58,6 – 58,7 рубля. В дальнейшем восстановление цен на нефть продолжит давить на американскую валюту, а «медведи» попытаются развить свой успех и сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 57,5 рубля. Отметим, что уход доллара ниже 58,5 рубля может спровоцировать закрытие длинных позиций в паре USD/RUB, что ускорит ее падение.