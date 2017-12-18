Два сенатора-республиканца, которые высказывались против реформы, по сообщениям СМИ, теперь готовы голосовать «за» после внесения поправок. Палата представителей Конгресса планирует одобрить законопроект во вторник, голосование в верхней палате ожидается до конца недели.

В Европе достигнуто формальное соглашение о начале второй фазы переговоров по Brexit. Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по инфляции в ЕС.

Российским инвесторам пятница принесла два сюрприза – снижение Центробанком ключевой ставки сразу на 50 б.п. до 7,75% (наш и консенсусный прогнозы составляли 25 б.п.) и неожиданное падение промпроизводства в ноябре на 3,6% год к году.

Рубль отреагировал было на более резкое, чем ожидалось, понижение ставки, однако довольно быстро вернулся к прежним уровням и практически не изменился по итогам сессии.

Нефть Brent сегодня утром подорожала на 0,3% и торгуется у отметки 63,4 долл./барр. Азиатские рынки, откликаясь на рост в США, также находятся преимущественно в зеленой зоне. Мы ждем, что индекс РТС откроется в небольшом плюсе.