Продолжающиеся проблемы в банковском секторе РФ не улучшают настроение перед праздниками

Вполне позитивный внешний фон и благоприятная ситуация на сырьевых площадках позволили инвесторам сосредоточиться на покупках.

Сбербанк представил амбициозную стратегию, которая была позитивно принята рынком. ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, что также повышает актуальность дивидендных историй.

Между тем, новая неделя может оказаться более сложной. В понедельник президент США выступит с речью по проблемам национальной безопасности, тема России может быть одной из центральных.

Кроме того, продолжающиеся проблемы в российском банковском секторе не помогают улучшению настроений перед праздниками. Кроме того, иностранные инвесторы также негативно могут реагировать на судебные разбирательства и корпоративные конфликты. Также стоит помнить, что активность на рынках до Нового года будет ниже обычного, что повышает риски резких движений на новостях.