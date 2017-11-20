Теханализ: "Магнит" MGNT

Осенью 2015 г. цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От 8000 р. бумага отскочила, а в начале августа 2016 г. пробила верхнюю границу канала. Рост уперся в сопротивление на 11000 р. В начале этого года - сильный импульс продаж до 9500 р. с продолжением снижения до 8500 р. Летом цена стала подрастать с выносом до 11000 р. Сопротивление не прошли. Резкое снижение проходит через все поддержки. Пробой почти до 6000 р. Если быки закрепятся на текущей поддержке в районе 6500 р., то может последовать хороший отскок. В противном случае – снижение в район 5000 р.

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Во второй половине 2015 г. и начале 2016 г. - понижающийся канал. В середине 2016 г. - перевернутая «голова и плечи». Фигуру раскрыли вверх, и цена вышла из падающего канала. С лета 2016 г. до осени 2017 г. бумага торгуется в боковике с главными уровнями 8500 р., 10000 р. и 11000 р. Начавшаяся коррекция после пробоя 10000 р. в октябре ускоряется. Снижение удалось приостановить на 6500 р. Бумага консолидируется в форме вымпела вокруг этого уровня. Если вымпел раскроется вниз, то снижение продолжится. Отскок может привлечь покупателей, если бумага пройдёт 7000 р.

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В сентябре бумага стала корректироваться от сопротивления на 11000 р., а в октябре и ноябре эта коррекция уже перешла в сильное снижение. Во второй половине ноября бумага закрыла ценовой разрыв. После этого продажи возобновились, но обновить локальный минимум у медведей уже не получилось. Наметилась наклонная поддержка, которая вместе с наклонным сопротивлением очертили треугольник. Предыдущий треугольник (вымпел) раскрыли вниз. Сейчас быки держатся лучше (плотная поддержка). Если не отскок, то может быть переход в боковик.

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Торговая идея: "Аэрофлот" AFLT

Бумага снижается в течение пяти месяцев после установления исторического максимума в районе 220 р. Очередная волна продаж накрыла быков после консолидации вокруг 160 р. в первой половине ноября. В декабре пытались сдерживать натиск медведей на уровне 145 р. На прошлой неделе эту поддержку пробили, цена снизилась до 137 р. Быки резко развернули медведей, и бумага выросла за два дня на 5,8%. Во второй половине прошлых торгов рост остановился на сопротивлении на все том же уровне 145 р. Вообще, зона 140 – 145 р. хорошо работала поддержкой в начале этого года. Закрытие торгов идет по цене 144,6 р., послеторговый период – 143,6 р. Если узкую консолидацию раскроют вверх, тогда рост может продолжиться, и уровень 145 р. может опять стать поддержкой. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 146 р.,

2. Тейк-профит: зона 155 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 142,3 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 143 р.

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