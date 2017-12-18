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Снижение ключевой ставки ЦБ РФ поддержит экономический рост


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным.

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $63,4 за баррель, прибавляя на фоне сообщений о снижении буровой активности в США и сокращении запасов «черного золота» в развитых странах до двухлетнего минимума.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2145 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть потери, понесенные в последний торговый день прошлой недели.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу не показали единой динамики при оборотах торгов почти в два раза выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,57%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций Royal Dutch Shell (+1,4%), British American Tobacco (+0,9%). Французский CAC (-0,15%) понес потери из-за падения акций ритейлера Carrefour (-2,7%) и производителя стали ArcelorMittal (-1,9%). Немецкий фондовый индекс DAX (+0,27%) вырос на фоне повышения в цене акций Bayer (+1.3%) и Adidas (+1,9%).

Фондовый рынок США в пятницу продолжил рост. Индекс "голубых фишек" Dow Jones повысился на 0,58% и обновил свой исторический максимум. При этом наибольшее положительное влияние на него оказал подъем акций United Technologies (+2%) и Travelers Cos (+1,7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 1,17%, достиг новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,9%) тоже установил новый рекорд при оборотах торгов в три раза выше среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (+1,2%), в котором выросло в цене 88% акций.

Рынок акций РФ в пятницу понес небольшие потери. Индекс МосБиржи опустился на 0,39% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене обыкновенных акций Сбербанка (-1,5%) и Лукойла (-1%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение акций МТС (+3,8%) и Новатэка (+1,8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,44%) просел сильнее индекса МосБиржи на фоне небольшого ослабления позиций рубля к доллару США.

Расстроили отечественных инвесторов в пятницу вышедшие данные по промышленному производству РФ, падение которого в ноябре в годовом выражении стало максимальным за последние восемь лет. При этом ноябрьский спад промышленного производства отмечался (в годовом выражении) в разрезе всех основных видов деятельности - и в «добыче полезных  ископаемых», и в «обрабатывающих  производствах», и в «обеспечении электрической энергией», и в «водоснабжении». Это является достаточно тревожным сигналом, и вряд ли может быть объяснено только действием соглашения стран ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Вместе с тем решение Банка России ускорить смягчение своей денежно-кредитной политики на фоне снижения краткосрочных инфляционных ожиданий, как мы предполагаем, в ближайшие месяцы поддержит в РФ экономический рост.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих корпоративных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить рассмотрение Советом директоров Роснефти Стратегии «Роснефть-2022», а также ожидающиеся финансовые результаты РусГидро.

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