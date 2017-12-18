После позитивного старта торгов индекс Мосбиржи стабилизируется около 2150 п

Ближайшими поддержками останутся уровни 2140, 2130 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2160, 2170 п.

Скорее всего, после умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи стабилизируется около значимого уровня 2150 п. Для продолжения коррекционного подъема ему потребуется более серьезная поддержка со стороны внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Предстоящая публикация ряда значимых статистических показателей в еврозоне не окажет заметного влияния на локальный рынок.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи просел на 0,39%. Долларовый индекс РТС потерял 0,44%. Уже в первые минуты торгов они закрепились на отрицательной территории и провели весь остаток торгового дня в состоянии волатильного бокового движения. Явная неуверенность участников локальных торгов была связана с достаточно невнятным внешним фоном. В первую очередь, это проявилось во фьючерсах на нефть сорта Brent, которые стабилизировались в рамках необычно узкого для них суточного диапазона $63,10-63,70.

Добавим, что последний торговый день минувшей недели оказался не богат на значимые корпоративные новости. Вместе с тем, российские инвесторы и спекулянты не проявили должной реакции на решение Банка России, который понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до уровня 7,75% годовых. Не нашло какого-либо отражения на рынке и сообщение Росстата о ноябрьском падении уровня промышленного производства в России на 3,6% в годовом выражении. Впрочем, подобное равнодушие участников локальных торгов в отношении отечественной статистики является скорее привычной закономерностью.

К завершению пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние бэквордации величиной в 6,3 п., или 0,55% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.

На фоне умеренной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1,47%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,67%). Их пятничная слабость носила характер коррекционного отката. В минувший четверг «Сбербанк» порадовал своих акционеров официальным подтверждением того, что норма дивидендных выплат на его акции к 2020 году может увеличиться до уровня в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Акции Магнит (MGNТ RM, -1,22%) завершили торги вблизи своего внутридневного минимума на фоне сообщения эмитента о том, что переговоры по поводу планировавшегося поглощения сети магазинов «Красный Яр» и «Батон» были прекращены. Кроме того, стало известно, что совет директоров ПАО «Магнит» планирует одобрить новый выпуск биржевых облигаций.

Дополнительным негативным сигналом для акций «Магнита» стало вечернее сообщение о том, что рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валютах с «BB+» до «ВВ» со «стабильным» прогнозом. Это решение было мотивировано тенденцией к падению рентабельности торговой сети в сложных рыночных условиях.

Бумаги Алроса (ALRS RM, -0,74%) не сумели избежать падения вместе с рынком, несмотря на сообщение эмитента об очередной находке крупного алмаза ювелирного качества массой 98.63 карата на трубке «Юбилейная». В целом же с начала текущего года на указанном месторождении было обнаружено более 20 крупных алмазов массой более 50 карат. Добавим, что акции Алроса пока не могут переломить затянувшееся нисходящее движение, которое развивается в них еще с начала февраля 2017 года. За неполный календарный год они потеряли в цене около 30%.

Заметным событием во втором эшелоне стало продолжившееся падение акций «Промсвязьбанка» (PSBR RM, -7,42%). В пятницу стало известно, что банк-эмитент пройдет процедуру санации. Таким образом, появившиеся накануне слухи получили официальное подтверждение. В результате принятых мер по предупреждению банкротства кредитная организация продолжит работу в обычном режиме.

Заметно сильнее рынка закрылись бумаги Аэрофлот (AFLT RM, +1,27%), МТС (MTSS RM, +3,83%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2,40%), Новатэк (NVTK RM, +1,75%), М.Видео (MVID RM, +2,46%), Полюс (PLZL RM, +3,21%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение в пределах 0,4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,25%. Фьючерсы на золото незначительно повысились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1,5%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать позитивное.