Теханализ указывает на необходимость "проработки" уровня 1150 п по индексу РТС

Подорожали акции МТС (MTSS, +3.8%), Мечела (MTLR, +2.9%), Новатэка (NVTK, +1.7%). Тем временем в минусе закрылись бумаги ММК (MAGN, -1.8%), Сбербанка (SBER, -1.5%), Транснефти (TRNFP, -1.5%), Сургутнефтегаза (SNGS, -1.3%). С позиций технического анализа, после выхода к уровню 1150 пунктов по индексу РТС наметилась консолидация. Внешний фон в течение дня не дал оснований для сильных движений – трейдеры ожидали новостей относительно прогресса в согласовании плана налоговой реформы в США и не проявляли высокой активности.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 10.7%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 9.8%, группы ГАЗ (GAZA) – на 6.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% - 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Обстановку на внешних рынках к открытию торгов можно назвать благоприятной. В пятницу представители республиканской партии США объявили об окончательном согласовании проекта налоговой реформы, одобренный проект предполагает снижение ставки налога на прибыль корпораций с 35% до 21% начиная с 2018 года.

Вместе с тем, данные технического анализа указывают на необходимость «проработки» уровня 1150 пунктов по индексу РТС и пока не позволяют диагностировать начало «предновогоднего ралли» на российском рынке акций.

На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация в области ниже 59.0 по паре доллар-рубль.