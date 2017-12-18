FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Теханализ указывает на необходимость "проработки" уровня 1150 п по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен.

Подорожали акции МТС (MTSS, +3.8%), Мечела (MTLR, +2.9%), Новатэка (NVTK, +1.7%). Тем временем в минусе закрылись бумаги ММК (MAGN, -1.8%), Сбербанка (SBER, -1.5%), Транснефти (TRNFP, -1.5%), Сургутнефтегаза (SNGS, -1.3%). С позиций технического анализа, после выхода к уровню 1150 пунктов по индексу РТС наметилась консолидация. Внешний фон в течение дня не дал оснований для сильных движений – трейдеры ожидали новостей относительно прогресса в согласовании плана налоговой реформы в США и не проявляли высокой активности.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 10.7%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 9.8%, группы ГАЗ (GAZA) – на 6.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% - 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Обстановку на внешних рынках к открытию торгов можно назвать благоприятной. В пятницу представители республиканской партии США объявили об окончательном согласовании проекта налоговой реформы, одобренный проект предполагает снижение ставки налога на прибыль корпораций с 35% до 21% начиная с 2018 года.

Вместе с тем, данные технического анализа указывают на необходимость «проработки» уровня 1150 пунктов по индексу РТС и пока не позволяют диагностировать начало «предновогоднего ралли» на российском рынке акций.

На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация в области ниже 59.0 по паре доллар-рубль.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ