Рубль силен за счет спроса на ОФЗ

Всплеск волатильности на рынке наблюдался в первой половине сессии после неожиданного решения Банка России снизить ключевую ставку на 50 п., до 7,75% годовых. За год регулятор снизил ключевую ставку с 10% до 7,75% за 6 раз. В моменте курс доллара подскочил на 15 коп., до 59,06 руб., курс евро – на 23 коп., до 69,67 руб.

Во время пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставки на 50 п. вызвано обновлением макроэкономического прогноза из-за продления ОПЕК соглашения об ограничении нефтедобычи. По оценкам Банка России, темпы роста экономики по итогам 2017 года будут близки к потенциальным и составят 1,7%-2,2% против базового сценария 1%-1,5%.

Хоть снижение ставки было неожиданным для трейдеров, решение ЦБ РФ не оказывает сильного и продолжительного влияния на валютный рынок. К закрытию торгов в Европе курс доллара снизился до 58,75 руб., курс евро – до 69,09 руб. Вопреки укреплению доллара на рынке форекс, рубль отыграл у валют все потери. Подорожание рубля можно объяснить сохраняющимся высоким спросом на ОФЗ и началом налогового периода в России. По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) вырос на 0,21%, до 141,03.

В понедельник, 18 декабря, пара доллар/рубль сохранит боковой тренд около уровня 59 руб. со смещением вниз до среды. Налоговый период будет поддерживать рубль до 25 декабря, пока не пройдет пик платежей. Для пары евро/рубль торговый диапазон сохраняется между уровней 69 – 69,67 руб. за евро.