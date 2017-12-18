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Рубль все еще имеет шансы укрепиться к отметке 57 за доллар


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Оптимизм в отношении налоговой реформы раз за разом выводит американские индексы на новые рекордные уровни.

Так, по итогам торговой сессии в пятницу S&P 500 закрылся на отметке 2675п., прибавив 0,9%. Трамп рассчитывает на возвращение в США порядка четырех триллионов долларов на фоне реализации данного законопроекта, принятие которого ожидается на этой неделе.

Фондовые рынки по классике считаются опережающим индикатором, в связи с чем львиная доля позитива от реформы уже заложена в цены. Однако открывать "короткие позиции" по американским и европейским индексам еще рано, так как во-первых, нужно дождаться итогового решения по налоговой реформе в США, и во-вторых, рождественские праздники, стартующие в понедельник, 25 декабря, могут добавить позитива на зарубежные площадки.

По оценкам экспертов Moody's, в 2017 году ВВП стран G20 вырастет на 3,1% и в 2018 году на 3,2%, также в следующем году агентство ждет ускорения экономического роста Бразилии, России и Южной Африки.

В свою очередь, после пятничного заседания ЦБ РФ, на котором ключевая процентная ставка была понижена на 50 базисных пунктов, Эльвира Набиуллина заявила, что риски отклонения инфляции от цели 4% вверх по-прежнему преобладают, и с учетом продления соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+,  регулятор повысил прогноз роста ВВП в 2018 году до 1,5-2%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,21% на фоне прогноза Международного энергетического агентства по росту добычи "черного золота" в США и в странах, не входящих в ОПЕК+, которая может опередить мировой спрос на нефть в следующем году.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступают отметки $63 и $62, основная по-прежнему остается на уровне $61,15. Сопротивления расположены на $63,65 и $64,30.

Индекс Мосбиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2143,99п. продемонстрировав снижение на 0,39%. В текущей ситуации локальная поддержка  расположена на отметке 2135п., основное сопротивление 2165п.

В настоящий момент локальной поддержкой  фьючерсу на индекс РТС по-прежнему служит отметка 114000п. и основной 113500п. Сопротивление  расположено на 115150п., проход которого откроет дорогу инструменту к отметке 116000п.

Рубль на прошедшей торговой сессии, несмотря на решение ЦБ РФ снизить процентную ставку на 50 базисных пункта, продемонстрировал нейтральную динамику, закрывшись на отметке 58,80, прибавив 0,12%. В настоящий момент ближайшим сопротивлением в паре доллар-рубль по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой все также выступает 58,40, при проходе которой у рубля появятся шансы войти в осенний диапазон 57-58,50, что на мой взгляд вполне реально в среднесрочной перспективе.

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