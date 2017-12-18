Американские нефтяники увеличивают риски

Все ключевые новости декабря, в общем-то, уже получены, рынку осталось продрейфовать до Рождества с закономерным спадом активности, а там и Новый год. Определенный всплеск активности могут внести отчеты по запасам черного золота от API и Минэнерго, но в отсутствие сюрпризов с этой стороны нефть войдет в устойчивый боковой тренд.

Утром в понедельник, 18 декабря, баррель североморского сорта Brent торгуется по $63,40 (+0,2%). Качка предыдущих торговых дней подвинула «потолок» торгового коридора до $65,83, нижняя граница так и осталась около $61,17. Пределов этого диапазона для барреля более чем достаточно для того, чтобы закончить в нем год.

Пятничный отчет Baker Hughes по числу буровых установок в США показал, что к 15 декабря количество вышек сократилось на 1 единицу и составило 930 шт. В компонентах все довольно нейтрально: численность нефтяных вышек снизилась на 4 шт., численность газовых - увеличилась на 3 шт. Интересно, что на прошлой неделе резко выросло количество вышек в Канаде (+19 шт.), где в этом году общий показатель топтался на прошлогодних значениях. В общей сложности, изменение количества буровых установок в США с начала года (суммарное количество) составило +293 шт.

Скорее всего, сегодня утром нефтяные «быки» в отсутствие иных поводов для движения обратят внимание на статистику Baker Hughes, но сосредоточатся именно на недельном отчете, сказав, что сланцевые компании не показывают бурного роста. Но это вполне себе притянутый «за уши» повод подвигать цены, потому что показатели по непосредственной добыче наглядно демонстрируют: Штаты качают нефть все больше и больше, и риски с этой стороны разрастаются.