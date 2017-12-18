В центре внимания будет оставаться тема биткоина

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 0,58% - до рекордного уровня закрытия 24651,74 пункта. S&P 500 прибавил 0,90% - до 2675,81 пункта, тоже обновив максимум закрытия. Особенно сильным ростом отметились финансовый сектор, сектор потребительских товаров и услуг первой необходимости, сектор здравоохранения и сектор информационных технологий. «Снижение налогов на бизнес начиная со следующего года вместе с продолжением дерегулирования должны дать толчок росту прибыли компаний, – говорит президент и главный инвестиционный стратег Yardeni Research Эд Ярдени. – Отраслевые аналитики оценивают рост прибыли на 10,9% в этом году, 11,4% в следующем году и 10,1% в 2019 году. Предположительно, эти цифры не отражают в полной мере высоковероятный сильный позитивный эффект от снижения налогов на бизнес в следующем году».

Главные биржевые индексы достигли дневных максимумов на сообщениях о том, что республиканцы договорились продлить действие налоговых вычетов на детей. По некоторым сообщениям, сенатор Марко Рубио теперь готов поддержать законопроект. Сенатор-республиканец Боб Коркер, ранее выступавший против законопроекта, заявил в пятницу о готовности проголосовать «за». «Я думаю, что законопроект, вероятнее всего, будет принят. Но в противном случае может последовать падение фондового рынка на 5%-10%», – сказал управляющий директор и портфельный управляющий в управляющей компании QMA Эд Кион. Тут надо отметить, что рост американского рынка в декабре был вполне ожидаем – по статистике, этот месяц для инвесторов более благоприятен, чем октябрь и ноябрь.

В течение последней полной торговой недели года инвесторы будут продолжать внимательно следить за развитием событий вокруг проекта налоговой реформы и новостями из Вашингтона. В пятницу вечером лидеры республиканской партии обнародовали версию своего законопроекта о реформе налогообложения, которая предполагает снижение налогов на бизнес. Хотя активность трейдеров на Уолл-стрит очевидно снижается по мере приближения конца года, текущая неделя в плане выхода макроэкономических показателей и публикаций отчетов по прибыли от компаний является насыщенной.

Среди экономической статистики, выходящей на этой неделе, можно отметить третью оценку роста ВВП за третий квартал, а также индекс доверия потребителей и множество показателей по рынку жилья. Среди корпоративных отчетов по прибыли ожидается выход результатов от Nike, Micron, Darden, Bed, Bath & Beyond и Accenture.

Также в центре событий будет оставаться тема биткоина, в связи с запуском в воскресенье вечером фьючерсов на биткоин CME Group (Чикагская товарная биржа). Ранее торговлю фьючерсами начала другая крупнейшая биржа, CBOE (Чикагская биржа опционов). Трейдеры, ориентированные на спекулятивные операции, переходят на биткоин. Часть инвесторов также переходят из акций в биткоин – статьи в прессе, где биткоин называют «цифровым золотом», а эфириум «цифровой нефтью» только укрепляют эту тенденцию. Многие инвесторы считают, что биткоин надежнее, чем вклад в банке. По результатам недавних опросов Coin Spectator среди 10000 молодых людей, за прошедший год 61% опрошенных покупали биткоин, а 65% сказали, что считают, что сбережения хранить безопаснее в биткоинах, чем на счете в банке.

На текущей неделе запускает свой фьючерсный контракт на биткоин CME Group. Nasdaq планирует сделать то же самое в начале следующего года. Крупнейшие инвестиционные банки, такие как JPMorgan Chase и Goldman Sachs, не исключают торговлю фьючерсами на биткоин для удовлетворения спроса клиентов. Число хедж-фондов, инвестирующих в криптовалюты, утроилось с 55 в конце августа до 170 сейчас (по данным Autonomous NEXT).

Правда, скептики предупреждают о возможных рисках. Есть мнение, что биткоин-мания схожа с «тюльпановой лихорадкой» и будет иметь похожий конец. Джон Макафи, эксперт по кибербезопасности, основатель McAfee, считает, что биткоин может дойти до 1 млн долларов к концу 2020 года. Есть и эксперты, которые, наоборот, считают, что биткоин практически полностью обесценится. Многие ожидают коррекцию, в той или иной форме. Андреас Антонопулос, автор Mastering Bitcoin и The Internet of Money: «Всё, что растет в цене на 900% в отсутствие фундаментальных факторов для этого роста, должно в какой-то момент развернуться и пойти в сторону среднего уровня».

Согласно недавно опубликованным результатам опроса Lend EDU, большинство американских инвесторов (примерно 77% участников опроса) ожидают, что в следующем году биткоин продемонстрирует еще лучшую динамику, чем в этом. Примерно 75% опрошенных в следующем году планируют увеличить объем инвестирования в биткоин. 51% сказали, что совершат, по крайней мере, одну покупку физического товара на криптовалюту.

Возвращаемся к фондовой теме… Как не пострадать от обвала американского рынка? Лучше всего предостеречься от ближайшего крупного пузыря на американском рынке – внимательно следить за акциями технологических компаний, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. Они рекомендуют инвесторам тщательно наблюдать за соотношением котировок акций технологического сектора с доходностью облигаций технологических компаний. Технологический индекс Nasdaq Composite близко следует за отношением котировок акций технологических компаний с мусорным рейтингом облигаций к котировкам акций технологических компаний с инвестиционным рейтингом. Но так было не всегда.

Во времена пузыря доткомов эти два показателя изменялись независимо друг от друга. В Bank of America Merrill Lynch говорят, что следует с повышенным вниманием относиться к подобным расхождениям, потому что они с большой долей вероятности возникают во время вздутия очередного пузыря.

Цены на золото изменились незначительно. «В последние три дня я укрепился в своем мнении, что в 2018 году цены на золото сильно вырастут», – сказал ветеран торговли на товарных рынках и основатель Echobay Partners трейдер Винс Ланси. По мнению Ланси, в 2018 году золото может дойти до $1700 за унцию или выше. «Во вторник было ралли, вызванное покрытием коротких позиций. А в среду был рост числа контрактов за декабрь на 10000 – это очень необычно, это рост открытого интереса более чем на 2,3%», – пояснил Ланси, подчеркнув, что золото вернулось на «безопасную территорию» между $1250 и $1275 за унцию. «Я считаю, что ставка на $1700 принесет плоды – если золото превысит $1275, то я увеличу импульсную ставку», – сказал Ланси.

За последний месяц золото потеряло в цене 3%, так как инвесторы стали покупать больше акций на фоне приближения принятия закона Трампа о налоговой реформе. 12 декабря цена золота достигла краткосрочного дна $1237 за унцию.