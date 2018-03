СМИ: Совладелец Антипинского НПЗ Егоров хочет продать свою долю

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Юрист Николай Егоров, который владеет 20% в Антипинском НПЗ (входит в группу New Stream), планирует продать свою долю — полностью или оставив лишь небольшой пакет, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам двух источников в отрасли, Егоров хочет продать 15% в Антипинском НПЗ, снизив свою долю до 5%. Другой собеседник газеты, близкий к акционерам НПЗ, утверждает, что Егоров готов полностью выйти из бизнеса.

Совладельцы New Stream Дмитрий Мазуров и Игорь Макаров (экс-владелец "Итеры", сейчас ему принадлежит группа "Арети") владеют по 40% в НПЗ через кипрскую VIkay Iindustrial ltd. В New Stream газете подтвердили планы Егорова продать долю, уточнив что "переговоры продолжаются". От подробных комментариев в New Stream и "Арети" отказались. Представитель Егорова не ответил на вопросы газеты.

Антипинский НПЗ (мощность переработки 9 миллионов тонн нефти) — крупнейший актив New Stream. Егоров, соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" и однокурсник президента Владимира Путина, вошел в совет директоров Антипинского НПЗ в 2008 году, пишет газета. Сам завод с нуля строился с 2004 года. Также Егоров владеет долей в подмосковном Загорском трубном заводе, в декабре досрочно получившем аккредитацию поставок "Газпрому" GAZP, и проблемном "ОФК банке".

По словам одного из источников издания, переговоры о продаже доли в НПЗ идут с конца 2017 года. Егоров оценивает 15% завода в 75 миллионов долларов, то есть весь НПЗ с учетом долга — в 500 миллионов долларов. Источник, знакомый с планами Егорова, отмечает, что еще нет четкого понимания, куда пойдут вырученные от сделки средства, но "ситуация с "ОФК банком", очевидно, доставляет дискомфорт" (ЦБ в среду ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "ОФК банка" и на полгода назначил в банк временную администрацию в лице АСВ – ред.)

Предполагается, что доля в НПЗ будет продана одному из совладельцев, однако, говорит один из собеседников газеты, цена очень высока, и "покупатель не готов платить столько денег". Покупатель, по его данным,— Игорь Макаров, который сам только в 2017 году приобрел 50% в New Stream. Другой источник утверждает, что сделка "застопорилась и не состоится с большой вероятностью". Еще один собеседник издания уточняет, что есть договоренность равноправного участия мажоритариев в НПЗ — после сделки с Егоровым предприятие перешло бы под контроль Макарова.

Отраслевые аналитики скептически оценивают сделку. Карен Дашьян из Advance Capital отмечает, что у завода значительные долги, а миноритарный пакет неликвиден и не имеет никаких прав. Андрей Полищук из Райффайзенбанка считает, что сейчас не лучшее время для сделок в нефтепереработке: "Рентабельность НПЗ на довольно низких уровнях из-за налогового маневра и сдерживания цен на бензин внутри страны".