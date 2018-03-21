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Минэнерго: Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились


Компании / Нефть

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 марта, снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей - до 433,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,3%, до 10,407 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,9 миллиона баррелей, составив 29,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 243,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю сократились на 2 миллиона баррелей, или на 1,5%, составив 131 миллион баррелей. Прогнозировалось уменьшение запасов на 1,7 миллиона баррелей.

Согласно данным ведомства, стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился - 665,5 миллиона баррелей.

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