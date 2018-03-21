"Газпром" готовит иск к Украине в международный суд по взысканию антимонопольного штрафа

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Компания "Газпром" GAZP заявила о непризнании правомерности наложенного Киевом антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав взыскание денежных средств.

В сообщении "Газпрома" говорится, что компания готовит подать иск в международный арбитраж.

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"Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества "Газпрома" под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. "Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", - говорится в сообщении.

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В сообщении также сообщается о направлении ранее "Газпромом" уведомления о нарушении Киевом своих обязательств по защите инвестиций? и в настоящее время российская компания готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж.