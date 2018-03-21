"Новатэк" получил российский патент на технологию сжижения газа

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK получил российский патент на технологию сжижения природного газа "Арктический каскад", следует из сообщения компании.

"Это первая запатентованная "Новатэком" технология сжижения природного газа. Технология рассчитана на использование оборудования российских производителей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правления компании Александра Фридмана.

По его словам, локализация производства оборудования для СПГ-проектов поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие технологической базы для СПГ-проектов в России.

Отмечается, что высокая энергоэффективность технологии достигается за счет максимального использования арктического климата.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, ГДР — на Лондонской фондовой бирже.