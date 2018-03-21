Добыча жидких углеводородов "Лукойла" в 2017 г снизилась на 4%

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Лукойла" LKOH в 2017 году снизилась на 4% - до 658,3 миллиона баррелей, газа - выросла на 15,8%, до 28,9 миллиарда кубометров по сравнению с показателями 2016 года, говорится в отчетности нефтяной компании.

Добыча жидких углеводородов без учета проекта "Западная Курна-2" составила 645,8 миллиона баррелей, в том числе в четвертом квартале было добыто 162 миллиона баррелей.

Производство нефтепродуктов в 2017 году на собственных НПЗ группы "Лукойл" увеличилось на 1,8% по сравнению с 2016 годом, до 63,5 миллиона тонн.

Также компания сообщила, что рост добычи газа в России в основном связан с запуском газового промысла Пякяхинского месторождения в январе 2017 года.

Кроме того, "Лукойл" достиг существенного прогресса в развитии газовых проектов в Узбекистане. "Так, в 2017 году добыча газа по проектам Кандым и Гиссар выросла до 8,1 миллиарда кубометров, или на 43,9% по сравнению с 2016 годом. Рост связан с запуском новых мощностей по подготовке газа", - сообщается в отчете.