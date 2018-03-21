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Чистый долг "Лукойла" в 2017 г снизился в 1,5 раза


Компании / Нефть

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" LKOH в 2017 году снизился в 1,5 раза по сравнению с показателем прошлого года, до 285,97 миллиарда рублей, говорится в отчетности нефтяной компании.

По состоянию на 31 декабря 2016 года этот долг составлял 437,223 миллиарда рублей.

Также отмечается, что в 2018 году компания должна погасить долга на 128,7 миллиарда рублей.

В середине января глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания планирует в 2018 году выплатить около 2,5 миллиарда долларов долга и не планирует заимствований.

 

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