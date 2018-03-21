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Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО за 2017 г выросла вдвое


Компании / Нефть

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" LKOH по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2017 году выросла в два раза и составила 418,8 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

EBITDA компании увеличилась на 14% и составила 831,6 миллиарда рублей.

"Положительная динамика EBITDA обусловлена, главным образом, ростом цен реализации, увеличением доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи, ростом объемов добычи газа в России и Узбекистане, улучшением структуры выпуска продукции на собственных НПЗ и ростом объемов реализации через премиальные каналы сбыта", - сообщает компания.

Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13,6% - до 5,937 триллиона рублей. В четвертом квартале 2017 года выручка составила 1,66 триллиона рублей, увеличившись на 12,1% по сравнению с третьим кварталом.

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