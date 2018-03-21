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Суд прекратил дело по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 131,6 млрд руб


Компании
  • #Весы правосудия, суд
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УФА, 21 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии принял отказ "Роснефти" ROSN, "Башнефти" BANE и Башкирии от иска к АФК "Система" AFKS о взыскании 131,6 миллиарда рублей и прекратил производство по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии об отказе от иска к АФК "Система" удовлетворить", - озвучила судья Светлана Хомутова.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. Истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. "Система" до конца 2014 года являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск - о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

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По условиям мирового соглашения "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. В начале марта корпорация сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей.

Еще один пункт мирового соглашения был выполнен в понедельник, 19 марта: башкирский арбитраж по совместным ходатайствам сторон отменил все остававшиеся обеспечительные меры по обоим искам к "Системе", выведя все активы корпорации из-под ареста.

Завершающим этапом исполнения мирового соглашения стало прекращение судами производств по искам сторон друг к другу, касающимся "Башнефти". Арбитражный суд Москвы 20 марта прекратил производство по иску "Системы" о взыскании с "Роснефти" и "Башнефти" 330,4 миллиарда рублей в связи с отказом истца от заявленных требований, а теперь и башкирский арбитраж принял аналогичное решение по отказу "Роснефти" от иска к АФК на 131,6 миллиарда рублей.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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