Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам пройдут в конце марта в Европе

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Переговоры "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа пройдут в конце марта в Европе, сообщил в интервью Блумберг ТВ глава украинской компании Андрей Коболев.

"Нафтогаз" и "Газпром" встретятся в конце в марта в Европе", - приводит слова Коболева агентство Блумберг.

По словам главы "Нафтогаза", представители обеих компаний на встрече обсудят как сами контракты, так и долговые обязательства по ним и компенсацию потерь.

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"У нас длинный перечень вопросов, среди которых выплата их ("Газпрома" - ред.) долга, дальнейшее соблюдение условий контрактов, компенсация потерь, текущие условия транзита, условия транзита после 2019 года - все эти вопросы будут на повестке дня", - цитирует агентство Коболева. "Газпром" не сможет справиться без украинской газотранспортной системы после 2019 года, так что им понадобится подписать с нами новый контракт. Это будет одной из тем обсуждений", - добавил глава "Нафтогаза".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны - намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

На прошлой неделе зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Нафтогаз Украины" подтвердил готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни.