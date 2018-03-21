"Газпром" построил 1629 км "Силы Сибири" и 991 км "Турецкого потока"

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российская газовая корпорация "Газпром" GAZP построила 1629 км газопровода "Силы Сибири" и 991 км морской части трубопровода "Турецкий поток", сообщает компания в среду.

"Высокими темпами ведется строительство газопровода "Сила Сибири" - связующего звена между центрами газодобычи и потребителями. К настоящему времени построено 1629,3 километра линейной части газопровода или 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска", - отмечается в сообщении, опубликованном по итогам заседания совета директоров "Газпрома".

"На заседании отмечено, что поставки российского газа китайской компании CNPC начнутся в контрактные сроки - 20 декабря 2019 года", - добавляется в сообщении.

Что касается "Турецкого потока", то "по графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море — "Турецкий поток". Уложен 991 километр — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам", - сообщает компания.