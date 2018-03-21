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Украина взыскала с "Газпрома" $3,8 млн в свой бюджет‍


Газ / Компании

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Киев взыскал с российской газовой корпорации "Газпром" все денежные средства, которые находились на территории Украины. Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу министерства юстиции Украины Павла Петренко, все средства поступили в бюджет.

"Мы уже изъяли часть средств — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен ($3,8 млн)", — отметил Петренко.

Отмечается, что помимо этого украинский Минюст требует от "Газпрома" выплатить еще $6 млрд по штрафу "в соответствии с решением суда".

Глава юридического ведомства подчеркнул, что Киев обладает всеми перспективами для выполнения подобных решений "не только на Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения".

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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