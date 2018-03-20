Саудовская SEC обсудит с компаниями РФ участие в проекте промышленного города Saudi Aramco

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Представители государственной саудовской компании Saudi Electricity Company (SEC) в ближайшее время посетят Россию, чтобы обсудить с компаниями РФ возможность совместного участия в реализации проекта государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco по строительству вблизи Даммама энерго-промышленного города (Energy Industrial City, EIC), говорится в сообщении Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством ("РОСА").

Делегация "РОСА" во главе с предправления ассоциации Андреем Тарасовым в марте посетила Эр-Рияд с целью содействия развитию российско-саудовских бизнес-отношений, отмечается в сообщении. Ассоциацией были проведены переговоры с руководством SEC, в ходе которых Тарасов представил ряд проектов и бизнес-кейсов, связанных с выходом российских производителей высоковольтного оборудования на энергетический рынок королевства.

"Саудовские партнеры выразили заинтересованность в участии российских производителей в программе модернизации энергетического сектора КСА в рамках государственного проекта трансформации Королевства - Saudi Vision 2030. Особый интерес у саудовской стороны вызвала продукция ведущего российского производителя высоковольтных вводов компании "Изолятор", - говорится в релизе.

"В ближайшее время представители SEC посетят Россию с деловым визитом, в рамках которого смогут подробно ознакомиться с продукцией российских компаний и обсудить их возможное участие в различных проектах SEC на территории королевства, в том числе, принять участие в строительстве и оснащении Энергетического города в окрестностях города Даммам, запуск первой очереди которого должен быть осуществлен в 2021 году", - сообщает "РОСА".

Saudi Aramco строит энерго-промышленный город Energy Industrial City вблизи города Даммам, который займет территорию примерно 50 квадратных километров. Строительство первой очереди проекта, которая охватывает примерно 12 квадратных километров, планируется завершить в 2021 году. Целью проекта является развитие производств, связанных с энергетической отраслью.