ФАС заподозрила "дочку" "Лукойла" в уклонении от услуг по теплоснабжению

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ООО "Лукойл-Астраханьэнерго", которую подозревает в уклонении от заключения договора на услуги по передаче теплоэнергии, говорится в сообщении ведомства.

"Согласно законодательству ООО "Лукойл-Астраханьэнерго", являясь единой теплоснабжающей организацией, обязано было заключить договор с МУП города Астрахани "Колос", которому принадлежат тепловые сети, передающие тепло потребителям. Однако компания не осуществила эти действия, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства", - отмечается в сообщении.

По словам начальника управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексея Матюхина, с момента получения предупреждения антимонопольного органа компания в течение 15 дней должна направить предприятию оферту договора на оказание услуг по передаче теплоэнергии на условиях, которые предусмотрены законодательством.

"Лукойл-Астраханьэнерго" является крупным производителем тепловой и электрической энергии в Астраханском регионе. В составе компании работает Астраханская ТЭЦ-2 и 18 котельных.