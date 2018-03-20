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Суд принял отказ АФК "Система" от иска к "Роснефти" и "Башнефти" на 330,4 млрд руб


Компании

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК "Система" AFKS о взыскании с "Роснефти" ROSN и "Башнефти" BANE более 330,4 миллиарда рублей в связи с отказом истца от заявленных требований, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее стороны договорились, что "Система" откажется от своего иска на 330,4 миллиарда рублей после того, как будет полностью исполнено мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкирия о взыскании с АФК и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. АФК "Система" 5 марта сообщила об исполнении мирового соглашения.

АФК "Система" в этом исковом заявлении требовала возместить ущерб от "заведомо недобросовестных действий" ответчиков, которые они предпринимали с целью необоснованного обогащения, "разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации", ее акционерам и кредиторам.

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Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов 16 марта сообщил РИА Новости, что корпорация 12 марта подала в суд ходатайство с отказом от иска и тогда же стороны заявили совместное ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Председатель арбитража Москвы Николай Новиков 15 марта вынес определение об ускорении, которым слушания были перенесены с 5 апреля на 20 марта.

АФК "Система" 5 марта сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей по мировому соглашению. В сообщении отмечалось, что таким образом "Система" "выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, уплатив в ПАО АНК "Башнефть" 100 миллиардов рублей".

В свою очередь, "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия подали в башкирский арбитраж ходатайство об отказе от иска на 131,6 миллиарда рублей. Оно будет рассмотрено 21 марта.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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