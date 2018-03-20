СМИ: "Газпром" в 2020 г не сможет обойтись без транзита газа через Украину

МОСКВА, 20 мар ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" GAZP уже в 2020 году не сможет обойтись без транзита газа через территорию Украины, так как трубопроводу "Северный поток-2" можно будет прокачать только 34 млрд кубов из проектных 55 млрд кубов. Как пишет "Коммерсант" во вторник, это произойдет из-за того, что наземная газовая инфраструктура в странах Евросоюза еще не будет готова к приему всего объема "Северного потока-2".

Газопровод Eugal, который на территории Германии должен стать продолжением трубы "Северный поток-2", будет полностью готов только к концу 2020 года, расказали изданию в Gascade, которая владеет 50,5% в этом проекте. В сам "Северный поток-2" планируется запустить в работу до конца следующего 2019 года. Однако к этому моменту из двух ниток Eugal будет построена только первая. Это позволит России транспортировать только 9,9 млрд кубов из Лубмина, где "Северный поток-2" выйдет на сушу в Восточную Германию (зона Gaspool). Еще 21 млрд кубов - до границы с Чехией в Дойчендорфе.

Помимо этого, около 2,7 млрд кубометров российский поставщик сможет транспортировать дополнительно в направлении Нидерландов по существующей уже трубе Nel.

Таким образом, на практике "Газпром" в 2020 году сможет экспортировать в страны Европы менее 34 млрд кубометров по трубопроводу "Северный поток-2". Полностью загрузить трубу экспортер сможет только при вводе второй нитки Eugal.

В "Газпроме" от комментариев газете отказались.