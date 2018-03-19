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Иракская "дочка" "Лукойла" откроет кредитную линию в Citibank на 3 года на $500 млн


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Lukoil Mid-East Ltd., дочернее общество "Лукойла" LKOH в Ираке, планирует открыть возобновляемую кредитную линию в британском филиале Citibank на три года на сумму 500 миллионов долларов, следует из отчетности "Лукойла" по РСБУ.

"В марте 2018 года ожидается подписание договора гарантии, по которому "Лукойл" выступит перед Citibank Europe PLC, филиал в Великобритании, за Lukoil Mid-East Limited по кредитному договору о возобновляемой кредитной линии сроком на три года на сумму 500 миллионов долларов США плюс все начисленные проценты, штрафы, вознаграждения и документально подтвержденные расходы, издержки и другие суммы, подлежащие уплате", - говорится в отчете.

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