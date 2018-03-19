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ФАС не выявила нарушений в действиях Siemens из-за ситуации с "Интеравтоматикой"


Компании / Энергосети

 

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы компаний Siemens в РФ в рамках рассмотрения заявления по поводу недобросовестной конкуренции немецкого концерна из-за ситуации с "Интеравтоматикой", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС России не выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы компаний Siemens", - сообщили в пресс-службе.

В декабре ФАС сообщала, что рассматривает заявление в отношении Siemens. По данным источника РИА Новости, заявление в ФАС по поводу недобросовестной конкуренции Siemens в России было связано с ограничениями работы компании "Интеравтоматика", его подал один из конкурсных кредиторов ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которое наряду с Siemens является акционером "Интеравтоматики".

"Интеравтоматика" работает на рынке услуг по разработке и внедрению автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) для теплоэлектростанций (ТЭС) с использованием технологий и продуктов группы Siemens. Устав не позволяет компании использовать оборудование и технологии других производителей, отмечал источник.

В июле Siemens сообщал, что откажется от миноритарной доли в российской "Интеравтоматике". Как пояснял источник агентства, в РФ примерно на половине ТЭС используют технологии Siemens. Доля "Интеравтоматики" на этом рынке составляла около 25% - компания получала эти подряды на конкурсной основе, конкурируя в том числе с другими "дочками" Siemens. Как говорил источник, действия Siemens вытесняют "Интеравтоматику" с рынка, что ведет фактически к его перераспределению в пользу 100%-ных дочек немецкого концерна.

Siemens ведет судебные тяжбы со структурами "Технопромэкспорта" по поводу "крымских турбин". Siemens считает, что его газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. По данным агентства Рейтер, "Интеравтоматика" выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму.

 

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Расследования Siemens в РФ

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