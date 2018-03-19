Техкомитет ОПЕК+ оценил выполнение сделки в феврале в рекордные 138%

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и государств вне картеля о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) оценил исполнение сделки в феврале в рекордные 138% против 133% в январе, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам одного из источников, уровень выполнения соглашения странами, входящих в ОПЕК, составил в феврале 142%, странами, не входящих в организацию - 130%. JODI: РФ в январе сохранила мировое лидерство по добыче нефти

Встреча технического комитета ОПЕК+ прошла в понедельник в Вене. На февральском заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ было отмечено, что соблюдение соглашения странами ОПЕК+ в январе составило 133%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года. Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировки был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Ранее в марте министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил РИА Новости, что следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в саудовской Джидде 14-15 апреля.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.