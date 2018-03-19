JODI: РФ в январе сохранила мировое лидерство по добыче нефти

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия в январе 2018 года вновь оказалась самым крупным нефтедобытчиком в мире, добывая в среднем 10,393 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти

Второе место занимает Саудовская Аравия, которая в январе добывала 9,983 миллиона баррелей в сутки, а замыкают тройку лидеров США с объемом добычи 9,881 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, увеличилась по сравнению с декабрем на 0,45%, в Саудовской Аравии - выросла на 0,03%, в США - уменьшилась на 0,68%. В декабре ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,346 миллиона баррелей по сравнению с 9,98 миллиона баррелей в Саудовской Аравии и 9,949 миллиона баррелей в США.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в январе в месячном выражении увеличился на 1,8%, до 7,17 миллиона баррелей в сутки, в США - снизился на 8,98%, до 1,379 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в декабре Россия экспортировала 4,058 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре – 5,223 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ Саудовской Аравии снизилась в январе на 7,3% к предыдущему месяцу, до 2,622 миллиона баррелей в сутки. В США нефтепереработка уменьшилась на 3,7% по сравнению с декабрем, до 16,635 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ снизилась, на 1,6% с показателя декабря, до 5,837 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК - Ирак – уменьшил добычу нефти в январе менее чем на 0,1%, до 4,36 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти снизился на 2,1%, до 3,757 миллиона баррелей в сутки. В Нигерии экспорт нефти в январе увеличился на 2,9% - до 1,96 миллиона баррелей в сутки, добыча - на 3,2%, до 1,997 миллиона баррелей в сутки.