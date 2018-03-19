FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Башнефть" и "Лукойл" в декабре 2017 г решили ликвидировать СП "Восток НАО"


Компании / Нефть

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Башнефть" BANE и "Лукойл" в декабре 2017 года приняли решение ликвидировать совместное предприятие (СП) "Восток НАО", в результате башкирская компания признала убытки в 3,9 миллиарда рублей, говорится в ее отчете по МСФО за прошлый год.

"В декабре 2017 года по итогам проведенного анализа экономической эффективности проекта было принято решение о приостановлении инвестиций и дальнейшей ликвидации "Восток НАО". В результате группа признала убыток от обесценения инвестиций в размере 1,368 миллиарда рублей, а также убыток от обесценения займов, выданных (в рамках - ред.) совместной деятельности, в размере 2,538 миллиарда рублей", - говорится в отчете.

В апреле 2014 года "Башнефть" и "Лукойл" (ООО "Лукойл-Коми") подписали договор о создании на паритетных условиях совместного предприятия ООО "Нефтяная компания Восток НАО" для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах лицензионнных участков компаний в Ненецком автономном округе, сообщается на официальном сайте СП. "Восток НАО" принадлежат лицензии на семь участков.

Ранее в феврале СМИ уже сообщали о ликвидации СП "Башнефти" и "Лукойла" в связи с отсутствием нефти на активах компании.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ