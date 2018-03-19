Новак: Возможный отказ Великобритании от российского газа нанесет вред потребителям

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Возможный отказ Великобритании от покупки российского газа, в первую очередь, нанесет вред британским потребителям, поскольку условия других поставщиков будут менее выгодными, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если заявления (премьер-министра Великобритании Терзы Мэй - ред.) по альтернативным (для Великобритании - ред.) источникам газа взамен российского станут реальностью, то, в первую очередь, это нанесет вред потребителям, потому что они (альтернативные источники газа - ред.) не будут для них выгодными. Если какая-либо компания или страна предпочтут другого поставщика, то не думаю, что его условия будут такими же предпочтительными и выгодными для них", - сказал Новак в интервью Блумберг ТВ.

На прошлой неделе Мэй заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По ее мнению, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.

Тогда же Мэй, выступая в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

Позднее Новак сообщал, что заявления Великобритании о намерении снижать закупки газа из РФ политически мотивированы и не служат развитию конкуренции на европейском рынке газа. В то же время он отмечал, что каждая страна вправе сама выбирать себе поставщиков.

Согласно отчетности "Газпрома" GAZP, объем продаж газа в Великобританию в 2017 году составил 16,26 миллиарда кубометров. При этом прямых трубопроводных поставок российского газа в Британию нет, большая часть из них осуществляется "Газпромом" в виде трейдинговых операций. В то же время Великобритания в 2018 году импортировала три партии сжиженного природного газа с проекта "Новатэка" NVTK и его иностранных партнеров - "Ямал СПГ".